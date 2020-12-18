CHP'li sapık başkan istifa etti! Tacizi pişkin sözlerle savundu...

CHP Bursa Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular, parti üyesi 17 yaşındaki bir genç kıza WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdi. Kendisine 'ağabey' diyen genç kıza 'Pişt' dedikten sonra art arda gönderdiği emojiler ile tacize başlayan Akyolcular, genç kızın tüm uyarılarına rağmen durmadı.



GENÇ KIZ 'AĞABEY' DEDİ, O UTANMADAN TACİZİ SÜRDÜRDÜ



Genç kız ısrarla, 'ağabey' demeyi sürdürürken, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular, 'Bana ağabey deme' diyerek tacizini sürdürdü.



Genç kız, durumu yavaş yavaş fark ederken, 'Sana neden ağabey demeyim?' deyince, CHP'li başkan tacizi bir adım daha öteye taşırayak kendinden çokça yaş küçük olan ve henüz reşit bile olmayan genç kıza, 'Senden hoşlanıyorum' dedi.



ANNE ÇIKTILARI CHP GENEL MERKEZİ'NE GÖTÜRDÜ, PARTİ YÖNETİMİ ÜSTÜNÜ ÖRTTÜ



Bu sözler karşısında şaşkınlık yaşayan genç kız, duruma son vermek için konuşmayı bitirdi. Genç kızın annesi mesajları öğrenene kadar durum saklanırken, anne tüm çıktıları alarak CHP Genel Merkezi'ne gitti. Annenin tüm şikayetine rağmen CHP yönetimi duruma sessiz kalarak olayın üzerini örtmeye çalıştı.



DAHA ÖNCE DE EVLİ BİR KADINLA İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKMIŞTI, BUGÜN İSTİFA ETTİ



Daha önce de evli bir kadınla yasak ilişkisi ortaya çıkan Akyolcular, olayın patlak vermesi sonrası bugün CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.



PİŞKİNLİĞİN BU KADARI: KARALAMA KAMPANYASI YAPILDI



İstifasının ardından sanki haksızlığa uğramış gibi pişkin bir açıklama yapan Akyolcular, 'İstifa ediyorum ama hukuk mücadelem devam edecek. Son zamanlarda karalama kampanyalarıyla karşı karşıyayım' dediği öğrenildi.