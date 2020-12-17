Hemşirelere tepki çeken cezayı Bakanlık affetmedi!

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan, görev yerlerinde olmadıkları gerekçesiyle hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'e 500'er kez, 'Ben salağım servisimden başka servise gittim' diye yazdırdı.



Gelişmelerin ardından Sağlık bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Kumluca Devlet hastanesi Başhekim Ayşegül Alkan servis kontrolleri sırasında hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'in görev yerlerinde olmadığını gördü. Buna çok sinirlenen Başhekim Alkan, diğer birim müdürlerinin de bulunduğu bir odada herkesin içinde azarladı. Bununla da yetinmeyip iki hemşireden görev yeri terk cezası olarak A-4 kâğıdına 500 kere, 'Ben salağım servisimden başka servise gittim' yazmalarını ve kendisine getirmesini istedi.









ZORLA YAZDIRDI



Hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'in görev yerlerini terk etmediklerini söyleyerek Başhekim Alkan'ın 'Ben salağım, servisimden başka servise gittim' yazısını yazmaya karşı çıktılar. Yasa gereği resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanmasını istediler. Başhekim Alkan tarafından kabul görmedi. Çalışkan ve Yetkin, A-4 kâğıdına 500 kere 'Ben salağım servisimden başka servise gittim' yazdı. İki hemşire Çalışkan ve Yetkin, 7 sayfalık metni 'Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır' diyerek not düştüler.



ÇİFT KOLDAN SORUŞTURMA



Yaşana olayın ardından İki hemşire mobbinge uğradıklarını belirterek başhekim hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü iddialarla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı. Olayın Sağlık Bakanlığına kadar ulaşmasının ardından Bakanlık da duruma el koydu. Başhekim Alkan hakkında çift yönlü soruşturma başlatıldı. Alkan'ın açığa alınması bekleniyor.



GÖREVDEN ALINDI



Son dakika haberine göre başhekim Ayşegül Alkan'ın görevden alındığı öğrenildi.



SON DAKİKA GELİŞMESİ: SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ayşegül Alkan'ın görevine son verildiğini bildirdi.



Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, 'Görev yerinden ayrıldığı gerekçesiyle iki hemşiremize başhekim tarafından verildiği ileri sürülen cezai uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir' ifadesini kullandı.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



'Her türlü görev ihmali ve hatalı davranış karşısında ne tür bir işlem yapılacağı ilgili mevzuatımızda belirtilmiştir. Kimsenin bunun dışında bir işlem yapma, yargılamayı kendisi yaparak kendi belirlediği bir cezayı uygulamaya hakkı yoktur. Özellikle bütün sağlık çalışanlarımızın özveri ile mücadele yürüttüğü bu dönemde Bakanlığımızın herhangi bir sağlık personelimizi incitecek bir fiile bile tahammül etmeyeceği bilinmelidir.



Söz konusu olay duyulur duyulmaz, Antalya İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hemen ardından Bakanlığımız tarafından soruşturma başlatılarak Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ayşegül Alkan başhekimlik görevinden uzaklaştırılmıştır. Yürütülen disiplin soruşturmasının sonucu beklenmeksizin Alkan'ın başhekimlik sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir.'



'ONURUMUZ ZEDELENDİ'



Yaşanan olayın ardından Hemşire Merve Şahiner Çalışkan, insanlık onurlarını zedelendiğini söyledi. Yaşadıklarımız üzücü olduğunu belirten Çalışkan, 'Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Olanları kabul etmemiz mümkün değil' dedi. Sağlık Bakanlığı'nın uluşlararası çalışmalarda görev almış hemşire Ayşe Yetkin olanların onurlarını kırdığını söyledi. 25 yıllık sağlık çalışanı olduğunu da belirten Yetkin, 'Evet görev yerimi terk ettim. Bunun cezası yönetmeliklerle belli. Biz resmi sürecin işletilmesini istedik ama başhekim ısrarla o ifadeleri 500 kez yazmamız için diretti. Bu ısrarına sadece biz değil, hastanedeki birçok personel şahit. Biz o metinleri yazdık ama bu seferde kayıt altına alınmasına izin vermedi. Yaşananlar kabul edilemez' dedi.





BU CEZA KABUL EDİLEMEZ



Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 'Sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı olduğu bir dönemde motivasyonu yerle bir eden, kişilik haklarını ayaklar altına alan bu cezayı hiçbir yönetici kabul etmez Hemşire arkadaşlarımız bu metinleri evrak kayıtta işletmek istemiş. Başhekim buna karşı çıkmış. Arkadaşlarımız da yaşadıkları mobbing karşısında yargı yolunu tercih etti. Çünkü böyle bir ceza hiçbir yerde kabul edilemez' diye konuştu. Ayşegül Alkan ise olayların çarpıtıldığını kaydetti.