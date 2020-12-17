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HDP'li vekilin iddialarına Emniyet'ten ne cevap!

Uşak Valiliğinden FETÖ'cüler ile aynı suçlamaları kullanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Uşak Emniyet Müdürlüğüyle ilgili iddialarına cevap gecikmedi. Valilikten yapılan açıklamada, "HDP milletvekili tarafından, defalarca yalanlamamıza rağmen sistematik olarak gündeme getirilen bu iftira, tamamen hayal mahsulü ve kötü bir yalandır" ifadeleri dikkat çekti.

Güncel / 17 Aralık 2020 Perşembe 19:21
HDP'li vekilin iddialarına Emniyet'ten ne cevap!

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son günlerde Uşak İl Emniyet Müdürlüğünün uygulamasını skandal olarak vermeye çalışması, FETÖ terör örgütünün esiri olmuş yayın organları ve kişilerin karalama kampanyasıdır." ifadelerine yer verildi.

"HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ KÖTÜ BİR YALANCI"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hukuktan ve mevzuattan bir milim sapmadan görev yapan emniyet güçlerimizin fedakarca çalışmaları ve mücadelesinin, bölücü örgüt propagandasının konusu haline gelmesi kabul edeceğimiz bir husus değildir. Yaşananlar göstermektedir ki FETÖ ve PKK terör örgütleri aynı amaç uğrunda birleşmişlerdir. HDP milletvekili tarafından, defalarca yalanlamamıza rağmen sistematik olarak gündeme getirilen bu iftira, tamamen hayal mahsulü ve kötü bir yalandır. Olayla ilgili kamera kayıtları mevcut olup avukat görüşmelerinde de bu konu hiç gündeme gelmemiştir.

Daha sonraki süreçte de herhangi bir şikayet başvurusu olmamıştır. İlgili milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

HDP'Lİ GERGERLİOĞLU NE İDDİA ETMİŞTİ?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emniyet müdürlükleri ve cezaevlerinde çıplak aramaların yapıldığını öne sürmüş, "Çıplak arama şikayetlerini dile getirmek dahi utanç verici." sözlerini sarf etmişti.

Milletvekili

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