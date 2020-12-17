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CHP Muğla İl Başkanlığı'ndaki tacize karartma!

CHP’nin Muğla İl Başkanlığı’nda yaşanan taciz skandalının üstünün örtülmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Partinin il delegesi Mehmet A.’nın görevli sekreter A. E.’yi tacizi sonrasında güvenlik kamerası kayıtları bina dışına çıkarılmış.

Güncel / 17 Aralık 2020 Perşembe 09:29
CHP Muğla İl Başkanlığı'ndaki tacize karartma!

CHP Muğla İl Başkanlığı'nda görevli kadın sekreter A.E.'nin (35), görevi başındayken partinin il delegesi Mehmet A.(58) tarafından parti binasında cinsel saldırıya uğraması olayında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Olay tarihindeki güvenlik kamerası görüntülerini isteyen bir çocuk annesi A.E.'ye il yönetimi tarafından ret cevabı verildi.

Üstelik, Menteşe Belediyesi'nde görevli 3 kişilik teknik personelin kamera kayıt cihazını bina dışına çıkarıp aynı gün geri getirdiği bildirildi.



NE OLMUŞTU?

CHP'deki cinsel taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Skandalın adresi bu kez Muğla oldu. 30 Temmuz'da yaşanan olayda, CHP Muğla İl Başkanlığı'nda sekreter olarak görev yapan A.E., partinin CHP delegesi olan İl Başkanlığı çalışanı Mehmet A. (58) tarafından il binasında cinsel saldırıya maruz kaldı.

SU ALIRKEN TACİZ

İki yıl önce eşinden ayrılan bir çocuk annesi A.E. ifadesinde, olay günü parti binasında su almak için su sebilinin bulunduğu holde yere eğildiği sırada Mehmet A.'nın cinsel saldırısına maruz kaldığını anlattı. A.E şunları söyledi: 'Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Cinsel saldırı üzerine korktum ve ani bir hamleyle su sebiline çarptım. Tepki vermek üzere geri döndüm. Mehmet A. isimli şahsa tepki gösterdim. Daha sonra yanlışlıkla olduğunu belirterek yaptığı eylemi kabul etti. Eşimden ayrı, kızımla yaşayan bir insanım ve hemen toparlanarak binayı terk ettim.'

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