Aynı evde 2 kadınla yaşayan müzisyen sırayı şaşırınca öldürüldü!

Önder Çelik, nikâhlı eşi Seher ve sevgilisi Gül Yeşim Kavuştuk ile aynı evde yaşamaya başladı. Ayrı odalarda kalan kadınlarla sırayla bir gece geçiren Çelik, sırayı şaşırıp eşi Seher ile iki gece üst üste geçirince Kavuştuk daha sonra odalarına gittiği çifte 'Bu gece sıra benimdi' diyerek kıskançlık krizine girdi. Kavga başladı, mutfaktan getirilen bıçak ise acı sonu hazırladı. Sıranın kendisinde olduğunu söyleyen kadın sevgilisi Önder Çelik'i öldürdü.



EŞİ VE SEVGİLİSİ İLE AYNI EVDE



Ankara Pursaklar'a bağlı Ayyıldız Mahallesi Mithatpaşa Sokak'taki evde önceki akşam yaşanan cinayet, çok çarpıcı bir hikâyeyi barındırıyordu. Önder Çelik (43), Seher Çelik (34) ile evlendikten 2 yıl sonra sevgilisi Gül Yeşim Kavuştuk'u (40) da aynı eve getirdi. Çelik, farklı odalara yerleştirdiği iki kadınla aynı evde yaşamaya başladı.



HER GECE BİRİNCE KALIYORDU AMA SIRA KARIŞTI



Ayrıca sıraya koyarak her gece birisinin odasında kalıyordu. Önceki gece ise sıra şaştı. Kavuştuk, birlikte yaşadığı Önder Çelik'in nikâhlı eşiyle 2 gece üst üste geçirmesiyle kıskançlık krizine girdi. İki kadın ile Çelik arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kavuştuk, mutfaktan aldığı bıçakla Önder Çelik'i göğsünden bıçakladı.



BIÇAK KALBİNE SAPLANDI



Bıçağın kalbine isabet ettiği Çelik, evde hayatını kaybetti. Olayın duyulması üzerine eve giden polis ekipleri Önder Çelik'i öldüren Kavuştuk'u gözaltına aldı. Korkudan başka bir odaya girerek kapıyı kilitleyen Seher Çelik de bulunduğu yerden çıkartılarak ifade vermesi için Emniyet'e götürüldü.







İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Kasten öldürme suçundan mahkemede tutuklanan Gül Yeşim Kavuştuk'un ilk ifadesinde, 'Geceyi benimle geçirmesi gerekiyordu, akşam benim odama gelmeyince yanlarına gittim. Sıra benimdi, bu geceyi benimle geçirmen gerekiyordu dedim. Tartıştık. Bana hakaret etmeye, şiddet uygulamaya başladı. Mutfaktan aldığım bıçağı kendimi korumak için salladım, öldürmek için bıçaklamadım' dediği öğrenildi.



GECEYİ GEÇİRDİĞİ NİKAHLI EŞİNİN ÜZERİNE DE YÜRÜDÜ



Elindeki bıçakla koltukta uzanan Çelik'in göğsüne saplayan latil zanlısı kadın, daha sonra Seher Çelik'in üzerine yürüdü.







KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ



Seher Çelik, saldırıdan kendini başka bir odanın kapısını kilitleyerek korudu. Bıçağın kalbine isabet ettiği Çelik, hayatını kaybetti. Olayın duyulması üzerine eve giden polis ekipleri Önder Çelik'i öldüren sevgilisini gözaltına alırken, korkudan kendini odaya kilitleyen Seher Çelik de bulunduğu yerden çıkartılarak ifadesi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.







TUTUKLANDI



İfadesi alındıktan sonra kasten öldürme suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Gülyeşim Türkmen ilk ifadesinde, 'akşam benim odama gelmeyince yanlarına gittim. Salonda uzanıyordu. Bu gece benimle yatacaksın, gel dedim. Bana hakaret edince mutfaktan aldığım bıçağı salladım, öldürme kastım yoktu ' dedi.