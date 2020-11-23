Cumhurbaşkanlığı'ndan İrini tepkisi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AB'nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir." ifadelerini kullandı.



Almanlara sert tepki gösteren Oktay, "Bu tartışmalı harekat çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum" dedi.