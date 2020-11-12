İmamoğlu'nun dayısının oğlu! Kaçak restoran ile köşeyi dönmüş!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dayısının oğlu ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ufuk İnan'ın sahibi olduğu kaçak restoranın yıkıldığı bildirildi.



BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE HALKIN KULLANDIĞI ALANI TAMAMEN KAPATARAK LÜKS RESTORANA ÇEVİRDİ



Ufuk İnan, Beylikdüzü sahilinde halkın kullandığı alanı tamamen kapatarak lüks restorana çevirmişti. İnan'ın; Beylikdüzü ilçesinde sahilde bulunan Kaptanı Derya Restaurant'ı yıkmak zorunda kaldığı öğrenildi.



EKREM İMAMOĞLU'NUN BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI OLDUĞU DÖNEMDE KAÇAK RESTORAN İNŞAA ETTİ



Ufuk İnan, dayısının oğlu Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı döneminde Beylikdüzü sahilinin en güzel manzarasına sahip Kaptan-ı Derya'yı devralmıştı. Ufuk İnan, önce mevcut küçük restoranı yıkmış ve daha lüks bir restoranın inşaatına başlamıştı.



Kaptanı Derya Restaurant'ın 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine aykırı inşa edildiği öğrenildi.







UFUK İNAN, ÖRGÜTLENME VE ÖRGÜT YÖNETİMİ'NDEN SORUMLU İL BAŞKAN YARDIMCISI



Ekrem İmamoğlu, 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. Ufuk İnan'ın da aynı dönemde CHP Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Ufuk İnan'ın CHP Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcılığı görevi 13 Ocak 2018 tarihine kadar sürdü.



CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu'nun dayısı oğlu Ufuk İnan'ın sahibi olduğu kaçak restoran yıkıldı

Canan Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanı olmasının ardından İstanbul 3. Bölge Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 9 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen CHP İstanbul İl Kongresinde yeniden İl yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Ufuk İnan, Örgütlenme ve Örgüt Yönetimi'nden sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görevine devam ediyor.