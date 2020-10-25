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İtalya'da korona ateşi dinmiyor: Yeni rekor

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 21 bin 273 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 128 artarak, 37 bin 338'e çıktı.

Dünya / 25 Ekim 2020 Pazar 21:20
İtalya'da korona ateşi dinmiyor: Yeni rekor

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 21 bin 273 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Avrupa’da günlük vaka sayılarında rekor artışlar devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 21 bin 273 kişide Covid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 525 bin 782’ye ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 128 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 37 bin 338’e ulaştığını aktardı. Bakanlık, aktif vaka sayısının 222 bin 241’e ulaştığını, bin 208 kişinin yoğun bakımda tedavi altına olduğunu açıkladı. Ülkede son 24 saatte 161 bin 880 kişiye Covid-19 testi yapıldı. İtalya’da günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

HÜKÜMET YENI TEDBIRLERI AÇIKLADI

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte yaptığı açıklamada, vaka sayılarındaki artış nedeni ile restoran ve kafelerin yerel saatle 18.00'de kapanacağını duyurdu. Conte, ilkokullarda yüz yüze eğitime devam edileceğini, lise ve üniversitelerde ise uzaktan eğitim kapasitesinin yüzde 75’e çıkarılacağını açıkladı. Yeni kısıtlamaların 24 Kasım’a kadar geçerli olacağını belirten Conte, spor salonları, havuzlar, sinema ve tiyatroların bu süre boyunca kapalı kalacağını aktardı. Başbakan Conte, ayrıca zarar gören sektörlere yönelik ek ödemelerin yapılacağını duyurdu.

Öte yandan İtalya'da hükümetin sokağa çıkma yasağı yetkisini bölge yönetimlerine devretmesinin ardından 7 bölgenin 5’inde gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

İtalya

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