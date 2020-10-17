Google'dan bomba özellik!

Google Asistan'a çok güzel bir özellik geldi. Google'ın yapay zeka asistanı sayesinde 'mırıldanarak' şarkı bulmak artık çok kolay olacak. Google Asistan'da bulunan Hum to Search özelliği sayesinde mırıldanarak, ıslık çalarak vea dinlettiğiniz müziğin hangisi olduğunu hemen bulabileceksiniz.Google Asistan'ı açtıktan sonra şarkı sözlerini mırıldanın ya da müziği ıslık çalın. Google'ın yapak zeka asistanı sayesinde dinletilen müzik kolaylıkla bulunabilecek.Bulunan şarkı ve sanatçı hemen ekranda gösterilecek. Google, Pixel cihazları için Google Asistan'la entegre çalışan şarkı bulma özelliği getirdi. Search On etkinliğinde Pixel cihazlar için yeni bir özellik tanıtan Google, yapay zeka ile bilgi toplayarak neler yapılabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Eski ya da yeni bir şarkıyı unuttuysanız ve 'sözleri dilimin ucunda' diyerek hatırlamaya çalışıyorsanız tam o sırada bu özellik devreye giriyor. Şarkının ufak bir noktasını hatırlamanız bile mırıldanarak bulmanıza yardımcı olabilecek.