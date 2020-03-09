CHP'lilerden İstiklal Marşı'na saygısızlık!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mart ayı olağan meclis toplantısı, İBB'nin Saraçhane'de bulunan merkezinde meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.



CHP İSTİKLAL MARŞI'NDA AYAĞA KALKMADI



Meclisin devamında AK Parti ile MHP'li üyeler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek çıkmak için ayağa kalkarak İstiklal Marşı okundu.







İstiklal Marşı'nın okunması sırasında bazı CHP meclis üyelerinin, bir süre ayağa kalkmadığı görüldü.



Gelen tepkilerin üzerine CHP meclis üyeleri de ayağa kalkarak, İstiklal Marşı'nın okunmasına eşlik etti.



İBB'de CHP'li üyeler İstiklal Marşı'na eşlik etmedi





