Corona virüs Irak'ta ilk kez can aldı

İran'da ölü sayısı 77'ye vaka sayısı 2 bin 336'ya yükseldi. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip corona virüse yakalandığı açıklandı. Öte yandan Polonya Sağlık Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde ilk kez corona virüs vakası tespit edildiğini açıkladı. İtalya'da, 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a çıktı, vaka sayısı 2 bin 502 oldu. ABD'de can kaybı 9'a, vaka sayısı ise 108'e çıktı.



Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 90 bini geçti.



Covid-19 salgınında 3 bin 116 kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında 2 bin 983. Ölümlerden 2'si, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşandı. Salgın İran'da 77, İtalya'da 79, Güney Kore'de 28, Japonya'da 12, Fransa'da 3, ABD'de 6, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişinin canını aldı.



Çin'de salgın nedeniyle son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi, 119 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Söz konusu can kayıplarının 37'si Hubey eyaletinde 1'i ise İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde oldu.



Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 520'ye, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 36 bin 432'ye gerilerken, Kovid-19'dan iyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 49 bin 856'ya yükseldi.



IRAK'TA İLK ÖLÜM



Irak'ta ilk defa yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Süleymaniye vilayetinde bugün Covid- 19 taşıdığı tespit edilen 63 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



IKBY basınında çıkan haberlerde, söz konusu kişinin imam olduğu ve sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bugün hastaneye gittiği ifade edildi. Yerel medyada ayrıca, ismi paylaşılmayan Iraklı imamın kalp rahatsızlığı olduğu ve daha önce 3 defa ameliyat geçirdiği bilgisine yer verildi.



Irak'ta teyit edilmiş Covid- 19 vakası 32 olarak açıklanmıştı.



İRAN'DA BAKAN RIZA RAHMANİ CORONA'YA YAKALANDI



İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip corona virüse yakalandığı açıklandı.



Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekilinin de Corona virüse yakalandığı açıklanmıştı.



İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.