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Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları açıklandı!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün açıklanıyordu. Binlerce kişi heyecanı tavan yapmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi sık sık kontrol edilirken az önce sonuçlar ilan edildi.

Eğitim / 25 Şubat 2020 Salı 12:07
Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları açıklandı!

Mart ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen göreve başlayacak. Mülakatlar geçen gün tamamlandı sonuçlar bekleniyordu. MEB'in takvimine göre sonuçların bugün açıklanacaktı. Binlece kişi Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyordu ki az önce müjdeli haber geldi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Sözleşmeli öğertmenlik mülakat sonuçları bugün açıklandı. Sonuçları aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak.

Atama sonuçları ise 18 Mart 2020 tarihinde açıklanacak.

İTİRAZ

Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

TERCİHLER

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

ATAMALAR

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

ÖğretmenlikOrtaöğretimBilgisayar TeknolojisiSözleşmeli

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