USD (Alış - Satış) : 6,10 - 6,11 EURO (Alış - Satış) : 6,59 - 6,60

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen iş adamı hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 23 Şubat 2020 Pazar 00:38
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Altınkum Mahallesi Gülsü Caddesi üzerinde bulunan bir bayinin önünde meydana geldi. İş adamı Onursal Barış Fettahoğlu, S.K. ve M.Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışmakta olan kişileri ayırmak istedi. Bu sırada S.K. isimli kişi Fetthaoğlu'nu sağ baldır kısmından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Hastaneye kendi imkanları ile giden Onursal Barış Fettahoğlu hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis gasp, oto hırsızlığı, uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan sabıkası bulunan S.K. isimli kişiyi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili olarak diğer müşteki M.Ç. isimli kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili polisin tahkikatının sürdüğü öğrenildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisAltınkumUyuşturucu MaddeAlacak Verecek Meselesi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı