Altuğ Verdi cinayetinde 6 kişi daha gözaltında

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 2018 yılında makam odasında trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit edilmişti.



Altuğ Verdi'nin öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Cinayete yönelik yürütülen soruşturmada, 6 kişi daha gözaltına alındı.



2 KİŞİ İTİRAFÇI OLDU



Daha önce soruşturma kapsamında yapılan operasyonda yakalanan 20 FETÖ şüphelisinden 2 kişi, etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olmuş ve serbest kalmıştı.



Şüphelilerden 5'inin ise başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde olduğu öğrenilmişti.