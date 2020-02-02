Manisa'da 4,6 ve 4,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6, Kırkağaç ilçesinde de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 5,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kırkağaç ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde de saat 06.25'te 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kaynak : AA