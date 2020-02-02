USD (Alış - Satış) : 5,97 - 5,98 EURO (Alış - Satış) : 6,60 - 6,61

Manisa'da 4,6 ve 4,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6, Kırkağaç ilçesinde de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşam / 02 Şubat 2020 Pazar 06:49
Manisa'da 4,6 ve 4,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Video için tıklayın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 5,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kırkağaç ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde de saat 06.25'te 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Deprem

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı