KPSS tarihleri açıklandı! KPSS sınav ve başvuru tarihi ne?

KPSS tarihleri açıklandı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı. Bu yıl KPSS'ye girecek olan lisans mezunu adayları, 5 Mayıs'tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabilecek. Peki KPSS sınav türüne göre başvuru tarihleri ne zaman? İşte konuyla ilgili ayrıntılar…



GENEL YETENEK- GENEL KÜLTÜR VE EĞİTİM BİLİMLERİ ALAN SINAVI NE ZAMAN?



Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alan sınavı 19 Temmuz'da , KPSS A – Alan Bilgisi sınavı 25- 26 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı da 9 Ağustos'ta yapılacak.



LİSANS KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Bu yıl KPSS'ye girecek olan lisans mezunu adayları, 5 Mayıs'tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabilecek.



ÖN LİSANS KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?



Önlisans mezunları 12 Ağustos'tan 25 Ağustos tarihine kadar sınava başvuru yapabilecek, 18 Ekim'de de sınava girecek.



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?



Ortaöğretim mezunları için başvuru tarihi 21 Ağustos- 7 Eylül tarihleri, sınav günü ise 8 Kasım olarak belirlendi.



DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAV BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Din Hizmetleri Alan Bilgisi'nden sınava girecek olan adaylar, 29 Eylül- 7 Ekim'de başvuru yapacak, 22 Kasım'da da sınava girecekler.



KURUMLARIN KPSS 2020/1 VE KPSS 2020/2 İÇİN YERLEŞTİRME TALEPLERİ NE ZAMAN?



KPSS-2020/1 için kurumlar yerleştirme taleplerini 9 Mart-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında bildirecek, adaylar tercihlerini 14-21 Temmuz tarihlerinde yapabilecek.



KPSS-2020/2 için ise kurumlar taleplerini 10 Ağustos'tan 30 Ekim'e kadar bildirebilecek, adayların tercih işlemleri 17-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.



KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NEDİR?



KPSS, 18 Mart 2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.” şeklinde ifade edilmiştir.



Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.