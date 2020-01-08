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Irak'tan saldırı açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, ABD’nin Irak’ın Anbar eyaletindeki Aynul Esad hava üssüne ve Erbil’de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara 22 füze attığı açıklandı.

Dünya / 08 Ocak 2020 Çarşamba 09:40
Irak'tan saldırı açıklaması
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Irak Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bugün düzenlediği füzeli saldırıyla ilgili bilgi verildi.

22 füzeden 17'sinin ABD askerlerinin bulunduğu Aynul Esed askeri üssüne düştüğü ifade edilirken, Hit kenti yakınlarındaki Hitan bölgesine patlamayan 2 füzenin düştüğü belirtildi. IKBY'nin Erbil kentine de 5 füze düştüğü aktarıldı. Bütün füzelerin koalisyon güçlerine ait üslere düştüğü belirtilirken, detaylı açıklamanın önümüzdeki saatlerde yapılacağı ifade edildi.

Kaynak : İHA

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