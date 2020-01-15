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Başkent'te 'yarış' kavgası kamerada

Ankara Kızılay Meydanı’nda kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde bulunan 2 kişi, “yarışalım mı” sorusuna ret cevabı veren diğer araçtaki 2 kişiyle kavga etti. O anlar kameralara yansıdı.

3. Sayfa / 15 Ocak 2020 Çarşamba 09:07
Başkent'te 'yarış' kavgası kamerada
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Olay, gece geç saatlerde Ankara Kızılay Meydanı'nda gerçekleşti. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki kırmızı ışıkta 06 BPB 225 plakalı otomobili ile bekleyen Muhammet B., aracın camını açarak yanlarında bulunan 06 ER 435 plakalı aracın sürücüsü Ercan Ö.'ye “yarışalım mı” diye sordu. Olumsuz yanıt alan Muhammet B. ve yanındaki arkadaşı Oğuzhan K., yarışmak istedikleri aracın yanına giderek içeride bulunan Mehmet Y. ve Ercan Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 4 kişi birbirine girdi. Bir süre kavga eden kişilerden Mehmet Y. ise 06 BPB 225 plakalı otomobilin camını tekme atarak kırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek şahısları ayırdı. Alkollü olduklarını kabul eden ve bu şekilde otomobil kullandıklarını belirten sürücüler, yakınlarından yardım istedi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak : İHA

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