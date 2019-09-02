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TSK ve MİT'ten ortak operasyon... 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dünya / 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:17
TSK ve MİT'ten ortak operasyon... 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Bölgede tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı KuvvetleriHava HarekatıMilli İstihbarat Teşkilatı


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