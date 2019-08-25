Yargı reformu strateji belgesindeki detaylar ortaya çıktı

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Beyaz TV ekranlarında, milyonların merak ettiği yeni yargı reformu strateji belgesinin içeriğindeki önemli maddeleri anlattı. İşte detaylar...
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 7. Gün programında Pınar Ardor'un bugünkü konuğu Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ydu. Önemli açıklamalarda bulunan Fayzioğlu, milyonların merak ettiği yeni yargı reformu strateji belgesinin içeriğindeki önemli maddeleri anlattı. Feyzioğlu, tutuklu gazeteciler için 'tutsak' kelimesini kullananlara da çok sert çıktı.
'En önemli maddeleri sınav. Eğitim öğretimde kalite' diyen Feyzioğlu, 'Hakim, savcıların ölçme değerlendirmesi. Meslekte terfide Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına uygun karar verenin terfi edecek olması. İstediğimiz bu değil mi; liyakat liyakat liyakat' ifadelerini kullandı. Feyzioğlu şöyle devam etti:
HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI GELİYOR
'Yani şimdi vatandaş açısından adalet soyut gibi geliyor; o adliyenin içinden girene kadar. Oysa o kadar somut ki... Biz kürsüde kaliteli hakim, kaliteli savcı, kaliteli avukat istiyoruz. Nasıl yapacağız bunu; öncelikle mesleklere giriş sınavı getiriyoruz. Devrim bu. İkincisi; hakim ve savcı yardımcılığı geliyor. Bu 70 puanlık barajı geçti hakim olmak istiyor, Adalet Bakanlığı'nın açtığı ikinci bir sınava gidecek. Bu sınavı da geçerse 2 yıl staj görecek. Daha 23-24 yaşında hakim olamayacak. Aile mahkamesi hakimi boşanmaya karar veriyor; hayatında bir aile hayatı kendisi kurmamış. Çekle ilgili karar veriyor; çek görmemiş, hayat tecrübesi yok.
FETÖ'ye yönelik temizlik harekatından sonra şu an 2,5 yıl kıdemli hakim ve savcıların elindeyiz. Hepsine çok sevgi gönderiyorum; çoğu öğrencimdir, kadeşimdir ama 2,5 yıl kıdemli bir hakimin sizin hayatınızla, şerefinizle, namusunuzla, malınızla, mülkünüzle karar vermesini bekliyoruz. Şimdi bir kıdemli hakim, bir polis tutanağını okuduğu zaman gerçek midir değil midir anlar.