İbrahim Kalın'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kalın'ın konuşmasından satır başları;



ABD İLE GÜVENLİ BÖLGE GÖRÜŞMELERİ



Ana çerçevede mutabık kaldığımızı belirtebiliriz.



Sahada uygulanması son derece önemli.



İDLİB'DE TSK KONVOYUNA SALDIRI



Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik.



Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın Putin'le telefon görüşmesi olacak.



EKONOMİK GELİŞMELER



Ekonomi ekibimizin dengeleme politikası çerçevesinde pozitif ilerlemeye devam ediyor. İhracatımız 180 milyar dolara dayandı. Turizm alanında gelişmeler kamuoyunun malumu. Cari açıkta ciddi bir düşüş olduğunu ifade edebiliriz.



KAYYUM



İstanbul ve Ankara için böyle bir gündem yok.



Teröre yatakçılık yapan bld başkanlarına kanunlar çerçevesinde adımlar atılacaktır. Keyfi olarak alınan kararlar değildir. Aynı partiden başka belediyeler de var. Seçimle gelmek kimseyi masum yapmaz.



MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ



Türk ve ABD askerleri ortak devriyeye başlayacak





