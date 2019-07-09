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Alman bilim insanlarından Marmara depremi uyarısı

Alman bilim insanları, Marmara Denizi’ndeki tektonik gerginlikler nedeniyle büyük bir deprem meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Olası depremin büyüklüğü 7,1-7,4.

Dünya / 09 Temmuz 2019 Salı 17:03
Alman bilim insanlarından Marmara depremi uyarısı

Almanya’nın Kiel kentinde bulunan GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi'nden jeofizikçi Dietrich Lange, Marmara Denizi’nde olası depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Nature Communications dergisine konuyla ilgili bir makale yazan Lange, Marmara Denizi'nde büyük tektonik gerginlik olduğunu belirterek, "Bu, 7,1-7,4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi için yeterli" dedi.

Marmara Denizi'nin altında Avrasya ve Anadolu tektonik plakalarını ayıran Kuzey Anadolu fay hattı bulunuyor.

Alman bilim insanları iki buçuk yıl boyunca GEOMAR'ın geliştirdiği ölçüm sistemi GeoSEA ile Marmara Denizi'nin 800 metre altında ölçümler yaptı.

GeoSEA Proje yöneticisi Heidrun Kopp, "Bu gerginlik bir deprem sırasında çözülürse fay hattı dört metreden fazla hareket eder" diye konuştu.

Kopp, olası bir depremin büyük bir yıkıma neden olacak Tsunami dalgasına yol açacağını ise düşünmediğini ifade etti.

Alman bilim insanları olası bir depremin zamanı hakkında da bir tahminde bulunmazken, böyle bir değerlendirme ile bir paniğe yol açmak istemediklerini özellikle vurguladı.

Açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihindeki deprem gibi, olası yeni bir sarsıntının Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde ağır sonuçlara yol açabileceği de ifade edildi.

1999 yılındaki 17 Ağustos depreminde 17 binden fazla insan yaşamını yitirmişti.

Marmara Denizi17 Ağustos17 Ağustos 1999Araştırma MerkeziFay Hattı


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