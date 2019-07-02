Demirören Medya'dan açıklama!

Son günlerde Demirören Medya'nın satılacağına yönelik basında yer alan haberlere ilişkin Demirören Medya açıklama yaptı. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.







Demirören Medya'nın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:



'İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'



'Son günlerde basında yer alan şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceğine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. İşbu özel durum açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'