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Melih Gökçek, Binali Yıldırım'la yaptığı görüşmeyi anlattı...

Melih Gökçek, Binali Yıldırım'la, Ekrem İmamoğlu ile çıkacağı canlı yayın hakkında yaptığı görüşmeyi takipçileriyle paylaştı...

Siyaset / 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:30
Melih Gökçek, Binali Yıldırım'la yaptığı görüşmeyi anlattı...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu TRT ekranlarında karşı karşıya gelecek.

Binali Yıldırım 'Ortak yayınla ilgili Uğur Dündar ismine hiçbir itirazım olmaz. Aksine memnun olurum. Sadece tartışmanın içeriğiyle ilgili İstanbul seçimi süreci ekseninde kalmak suretiyle hiçbir kısıtlama olmamalı' değerlendirmesi yaptı.

YILDIRIM'A UĞUR DÜNDAR UYARISI

Melih Gökçek de Binali Yıldırım'la yaptığı görüşmede, Yıldırım'a Uğur Dündar hakkında uyarıda bulunduğunu ifade etti.

Gökçek sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu;

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Başkan AdayıMelih GökçekBinali YıldırımUğur DündarEkrem İmamoğlu


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