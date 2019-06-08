Melih Gökçek, Binali Yıldırım'la yaptığı görüşmeyi anlattı...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu TRT ekranlarında karşı karşıya gelecek.



Binali Yıldırım 'Ortak yayınla ilgili Uğur Dündar ismine hiçbir itirazım olmaz. Aksine memnun olurum. Sadece tartışmanın içeriğiyle ilgili İstanbul seçimi süreci ekseninde kalmak suretiyle hiçbir kısıtlama olmamalı' değerlendirmesi yaptı.



YILDIRIM'A UĞUR DÜNDAR UYARISI



Melih Gökçek de Binali Yıldırım'la yaptığı görüşmede, Yıldırım'a Uğur Dündar hakkında uyarıda bulunduğunu ifade etti.



Gökçek sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu;



BİNALİ BEYLE GÖRÜŞTÜM; “Sayın Başbakanım ben UĞUR DÜNDAR'ın moderatörlüğünde Kılıçdaroğlu ile tartışmaya çıktım, Uğur Dündar bana her türlü oyunu oynadı.Nasıl güveneceksiniz?”DEDİM.



“BEN İSTİYORUM Kİ HİÇBİR BAHANELERİ KALMASIN.

BEN ALLAH'IN İZNİYLE KENDİME GÜVENİYORUM”DEDİ. https://t.co/qeINQMm5Zj — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Haziran 2019