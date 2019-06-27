Emin Çölaşan, İmamoğlu'nu uyardı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimi farklı bir şekilde kazanmasının ardından, CHP'de iktidar tartışmaları yaşanmaya başlandı.



CHP'de liderlik için Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Ekrem İmamoğlu konuşulurken, Sözcü yazarı Emin Çölaşan'dan İmamoğlu'na uyarı geldi.



'GELECEĞİNİ KENDİSİ BELİRLEYECEK'



Çölaşan, İmamoğlu'nun İBB Başkanlığına odaklanması gerektiğini vurgularken, kendi siyasi geleceğini kendisinin belirleyeceğini yazdı.



İşte Çölaşan'ın o uyarı yazısı;



Dünkü yazım sonrasında sizlerden gelen mesajlardan birini paylaşıyorum ve okurumun söylediklerine aynen katıldığımı özellikle vurguluyorum. (Yazan kişiyi tanımıyorum, başına bir iş gelmesin diye ismini vermiyorum.)



“Sayın Çölaşan, İmamoğlu İBB Başkanı seçildi. Öncelikle bu görevin tüm hakkını vermek için çaba harcamalıdır. Önümüzdeki beş yıl, ya da oluşması muhtemel akla gelmeyen süreçler boyunca enerjisini ve dikkatini sadece İBB yönetimine harcamalıdır. CHP başkanlığı veya cumhurbaşkanlığı olayı, ancak başarılı bir İBB Başkanlığı sürecinden sonra olabilir.

Aksi halde toplumda hayal kırıklığı yaratabilir.

Erken öten horozun sonu iyi olmaz.

Erdoğan ve AKP, onun başarısız olması için her türlü engeli önüne koyacaklarını zaten açıkladılar.

İmamoğlu sonuç olarak bir siyasetçidir.

Büyük çaba harcadık, destekledik, kazandı ve sevindik.

Rotasında küçük ve önemsiz sapmalar olabilir. Ancak tutarsız ve büyük açılı sapmalar hayal kırıklığı yaratır. Aksi takdirde önce ben kendi adıma desteğimi çekerim.

Bunun nedenine gelince, kendimi bir “Algı operasyonu” ile kandırılmış hissederim.

Erdoğan tarafından yıllardır yürütülen bu algı operasyonlarına kanan AKP'li seçmenlere hep kızdık ve eleştirdik.

Şimdi aynı duruma düşmek yaman bir çelişki olmaz mı!”



Ortada henüz fol yok yumurta yok ama bu tartışmalar şimdiden ister istemez başladı.

Bu konularda gelecekte ne olacağını hiç kimse bilemez.

Okurlardan gelen görüşlere katılıyorum…

İmamoğlu açısından şu anda bir numaralı hedef İBB Başkanlığında başarılı olmaktır. Bunun için de, o kurumda olup biten israfı, yolsuzluk ve peşkeşleri en kısa zamanda kamuoyuna açıklaması gerekir.

Şuna önceden hazırlıklı olmalıdır…

Bundan sonra da kendisine nice iftiralar atılacak, üzerine nice yalanlarla gidilecek, iş yapmasını önlemek için önüne (aynen Mansur Yavaş olayında olduğu gibi) AKP iktidarı tarafından bir sürü engeller çıkarılacaktır.

Dirençli kişiliği ile bunları da tek tek atlatıp başarılı olacağına inanıyorum.

Kısacası, İmamoğlu kendi siyasal geleceğini kendisi belirleyecektir.



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