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Mursi'nin ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Mısır’da hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ailesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Dünya / 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:49
Mursi'nin ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Mısır'ın demokratik yolla seçilen ilk cumhurbaşkanı olan ve geçtiğimiz günlerde mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, babasının kaybının ardından açıklamalarda bulundu. Abdullah Mursi, babasını ve ailesini yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

Abdullah Mursi, verdiği röportajda “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ve babası, Malezya hükümeti, Tunus eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin yanı sıra ailesinin yanında duran herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi için “şehit” ifadesini kullanan ve Mursi'nin ölümünün araştırılmasını isteyen ilk isimlerden biri olmuştu.

Abdullah Mursi, Mescid-i Aksa'nın yanı sıra dünyanın dört bir yanında babası için gıyabi cenaze namazı kılan milyonları da unutmadığını ifade ederek, “Bizi çok rahatlattınız” şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA

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