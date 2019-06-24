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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu!

FETÖ terör örgütü ile bağlantısı tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli 2 Albay, 9 Yüzbaşı, 18 Üsteğmen, 1 Teğmen ve 2 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3. Sayfa / 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:10
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ’ nün Mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 Albay, 9 Yüzbaşı, 18 Üsteğmen, 1 Teğmen ve 2 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 17’sinin görevde olduğu belirtilirken diğer şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandığı öğrenildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor. Kaynak : İHA

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Ankara Emniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüCumhuriyet BaşsavcılığıMahremKara Kuvvetleri


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