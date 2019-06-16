USD (Alış - Satış) : 5,88 - 5,89 EURO (Alış - Satış) : 6,63 - 6,64

Anadolu Ajansı’ndan Ekrem İmamoğlu’na yanıt

Anadolu Ajansı (AA) Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınında İmamoğlu’nun, 31 Mart’ta veri akışını kesmesine ilişkin açıklama yaptı.

Siyaset / 16 Haziran 2019 Pazar 23:27
Anadolu Ajansı’ndan Ekrem İmamoğlu’na yanıt

Anadolu Ajansı, Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap verirken “AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye'de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır” denildi.

Anadolu Ajansı'ndan yapılan açıklama;

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Ekrem İmamoğlu, televizyonlarımızda ortak yayınlanan tartışma programının başından itibaren defalarca Anadolu Ajansının (AA) adını anarak bir kez daha ajansımızı itham etmiş ve hedef göstermiştir.

Anadolu Ajansı, 31 Mart gecesi ve sonrasında müteaddit defalar açıkladığı gibi, 80 vilayetin sonuçlarını aktarırken, İstanbul'da açılan sandık oranı neredeyse yüzde 99'a ulaşmasına rağmen sonucun netleşmemesi; ayrıca buna bağlı olarak veri akışının durması nedeniyle abonelerine nihai veriyi ulaştıramamış, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sonuçlarını beklemiştir. AA, 31 Mart öncesindeki 6 seçimde de aynı şekilde açılan sandık oranı yüzde 99'a ulaştığında nihai sonucun açıklanmasını YSK'ye bırakmıştır. 31 Mart'ta yapılan uygulama diğer seçimlerden farklı değildir. Şunu da özellikle hatırlatmak isteriz ki, AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye'de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır.

Sayın İmamoğlu'nun, yaptığımız tüm açıklamalara rağmen ısrarla ajansımızı hedef almasını ve haksız ithamlarda bulunmasını bir kez daha kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a AA sorusu İmamoğlu'ndan Yıldırım'a AA sorusu Seçmenler neden Binali Yıldırım'a oy vermeli? Seçmenler neden Binali Yıldırım'a oy vermeli? Seçmenler neden Ekrem İmamoğlu'na oy vermeli? Seçmenler neden Ekrem İmamoğlu'na oy vermeli? İstanbul seçimleri neden önemli ?Binali Yıldırım açıkladı İstanbul seçimleri neden önemli ?Binali Yıldırım açıkladı Sandıktaki pusulalar neden geçersiz sayıldı? Binali Yıldırım yanıtladı... Sandıktaki pusulalar neden geçersiz sayıldı? Binali Yıldırım yanıtladı... İsmail Küçükkaya'dan canlı yayın gafı İsmail Küçükkaya'dan canlı yayın gafı Sandıktaki pusulalar neden geçersiz sayıldı? İmamoğlu yanıtladı... Sandıktaki pusulalar neden geçersiz sayıldı? İmamoğlu yanıtladı... Seçim neden yenilendi? Ekrem İmamoğlu açıkladı Seçim neden yenilendi? Ekrem İmamoğlu açıkladı Seçim neden yenilendi? Binali Yıldırım açıkladı Seçim neden yenilendi? Binali Yıldırım açıkladı Binali Yıldırım'dan FETÖ çıkışı! Binali Yıldırım'dan FETÖ çıkışı! İki adaydan birbirine soru! İki adaydan birbirine soru! İmamoğlu'ndan Yıldırım'a hediye! İmamoğlu'ndan Yıldırım'a hediye! Yıldırım-İmamoğlu soruları yanıtladı Yıldırım-İmamoğlu soruları yanıtladı

Anadolu AjansıTürkiyeEkrem İmamoğlu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı