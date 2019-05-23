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Bedelli yaşı kaç olacak?

Yeni askerlik sisteminde 20 yaşını dolduran herkes bedelliden yaralanabilecek.

Güncel / 23 Mayıs 2019 Perşembe 11:09
Bedelli yaşı kaç olacak?

Teklifle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin, Meclisin uygun görmesi halinde bayramdan önce yasalaşabileceğini bildirdi.

Muş teklife ilişkin şu bilgileri verdi:

'Meslek Yüksek Okulları mezunları da yedek subay olarak görev yapabilecek. Görevlerinin sonunda talep halinde yedek subaylıktan astsubaylığa geçebilecekler. Subaylığa geçmeleri için önlerinde engel olmayacak. Bedelli askerlik kalıcı olacak. Bedeli yatıranlar bir aylık sürede askerlik görevini yapmış olacak. Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelliden faydalanamayacak. Kanun yürürlüğe girmeden yoklama kaçağı ya da bakaya olanlar bir seferliğine bedelliden faydalanabilecekler.

'31 BİN LİRA OLACAK'

Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ayı dolduran terhis olabilecek. 6 ay daha görev yapma imkanları var. Kendilerine ücret ödenecektir. Komisyon 48 saati beklemeden toplanabilir. 20 yaşını dolduran herekes Bedelli askerlikten faydalanacak. Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkacak. Yeni askerlik sisteminde bedelli ücreti 31 bin lira.'

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