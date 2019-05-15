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Kadınlara 'ön yıkama yapmayın' uyarısı!

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, küresel ısınmayla savaşmak için ev hanımlarına ön yıkama yapmayın uyarısında bulundu.

Televizyon / 15 Mayıs 2019 Çarşamba 11:21
Kadınlara 'ön yıkama yapmayın' uyarısı!
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İTÜ Meteoroloji ve Afet Uzmanı Prof.Dr. Mikdat Kadıoğlu, katıldığı televizyon programında dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Küresel ısınmayla savaşın evden başladığını söyleyen Kadıoğlu, özellikle ev hanımlarına tavsiyerlerini sıraladı.

'ÖNCE EVDEN BAŞLAYACAĞIZ'

Bulaşıkta ön yıkama yapmamanın önemli bir etken olduğunu belirten Kadıoğlu 'İklim değişikliğinde yapmamız gerekn en önemli şey davranış değişikliği yaratmak. Bilmek yetmiyor, uygulamamız lazım, yapmamız lazım. Bu ekolojik ayak izimizi azaltmamız gerekiyor.Önce evden başlayacağız. Ön yıkama yapıyor ya bulaşığı, önce şarıl şarıl suyu akıtıyor. Bizim hanımlar çok titiz. Aşırı su ve enerji kaybı. Bir bardak çay içeçeksin kettle ağzına kadar doldurması anlamsız. Su tasarrufu enerji tasarrufu aynı zamanda.' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

MeteorolojiKüresel İklim DeğişikliğiEnerji TasarrufuEkolojikKüresel Isınma


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