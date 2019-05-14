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İspanya ABD donanmasındaki fırkateynini geri çekti

İspanya Savunma Bakan vekili Margarita Robles, İspanya’nın gönülsüz bir şekilde İran ile ilgili herhangi bir çatışmanın için çekilmek istemediğini söyledi. Abraham Lincoln Uçak gemisi eşliğinde İran Körfezi’ne gönderilen ABD Donanmasıyla ortak hareket eden Fırkateyni Méndez Nunez’i geri çeken İspanya Savunma Bakan vekili Margarita Robles konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İspanya hükumetinin “ciddi ve güvenilir bir partner” olduğunu ancak, bunun yalnızca Avrupa Birliği ve NATO ile yapılan anlaşmalara bağlı olduğunu söyledi.

Dünya / 14 Mayıs 2019 Salı 15:00
İspanya ABD donanmasındaki fırkateynini geri çekti

İspanya'nın Savunma Bakan Vekili Margarita Robles, Washington ile İran arasındaki anlaşmazlık sebebiyle Körfeze gönderilen ABD donanmasının içinde geçici olarak yer alan İspanyol firkateyni Méndez Núñez'in 125 mürettebatıyla birlikte bu gruptan ayrılması emrini verdi. ABD donanması halen Kızıl Deniz ile Hindi Okyanusunu birleştiren Mendez boğazından geçti ve İran Körfezine girmek için Hürmüz boğazına doğru yol almakta.

Bakan Robles, İspanya'nın yalnızca AB ve Uluslararası Teşkilatlara olan taahhütlerine bağlı olduğunu belirterek “Biz ortak pozisyonumuzu buradan alırız” dedi.

İspanya'nın Fırkateyn Mendez Nunez'in Nisanın 30'inden 31 Ekime kadar sürecek ortak eğitim ve çalışabilirliğini geliştirmek maksadıyla bir yıl önce planlanan bir tatbikat için ABD'nin Lincoln Uçak gemisinin liderliği altındaki filoda geçici olarak yer aldığı, İspanya'nın, ABD donanmasında başka bir gemisinin bulunmadığı kaydedildi. İspanyol gemisinin Akdeniz, Kızıl Deniz, Hint Okyanusu, Güney Çin Denizi ve Pasifik Okyanusunu geçtikten sonra Kaliforniya'nın San Diego limanına gitmesi planlanmıştı. Kaynak : İHA

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