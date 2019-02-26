Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, yayımcılık sektörünün kreatif endüstriler arasında gerek etki ve erişim gücü, gerekse ekonomik büyüklük bakımından önemli bir konumda olduğuna dikkati çekerek, 'Ülkemiz özelinde yayıncılık, aynı zamanda gayrisafi milli hasılaya yapabileceği katkı ve sağlayabileceği katma değer açısından da yüksek potansiyele sahiptir.' dedi.



Türk yayımcılarla dünya yayımcılarının iş birliğinin artırılması ve İstanbul'un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla düzenlenen Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları (İstanbul Fellowship) başladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Avrasya Kitap Festivali kapsamında gerçekleştirilen programın açılışı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde yapıldı.



Etkinliğe, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu'nun yanı sıra STK temsilcileriyle yerli ve yabancı pek çok yayımcı katıldı.



'İstanbul yayımcılar için en doğru buluşma noktası'



Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından ortaklaşa düzenlenen programın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, 2016'da düzenlenen ilk İstanbul Fellowship programına 14 ülkeden 17 kuruluşun katılım gösterdiğini anlattı.



Taşkent, gelişim göstererek 2019'a gelen programın, çok sayıda ülkeden sektör profesyonelini buluşturması ve İstanbul'un telif marketi olmasına katkısı yönünden önemli olduğunu vurguladı.



Yayımcılık sektörünün kreatif endüstriler arasında gerek etki ve erişim gücü, gerekse ekonomik büyüklük bakımından önemli bir konumda olduğunu belirten Taşkent, 'Ülkemiz özelinde yayıncılık, aynı zamanda gayrisafi milli hasılaya yapabileceği katkı ve sağlayabileceği katma değer açısından da yüksek potansiyele sahiptir. Düzenlenen profesyonel buluşmaların, Türk yayıncıların konuk meslektaşlarıyla gerçekleştirecekleri sınır aşırı işbirlikleri mesleki bilgi ve yordam değişimi ile karşılıklı vizyon güncellemesi açısından elverişli bir platform sunacağı kanısındayım.' ifadelerini kullandı.



Taşkent, Kültür ve Turizm Bakanlığının yayıncılık sektörünün güçlendirilmesi ve telif hakları sisteminin etkin işleyişinin sağlanması amacıyla sektörle iş birliği içerisinde olduğuna işaret ederek, 'Gerek mevzuat gerekse uygulama alanında pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan edinilen verim her iki tarafın yapıcı yaklaşımları ve katkılarıyla mümkün olmuştur.' değerlendirmesini yaptı.



İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran da İstanbul'un, medeniyetlerin, tarihin, kültürün ve ticaretin tarih boyunca başkenti olması açısından yayımcılar için en doğru buluşma noktası olduğunu ifade ederek, 'Yayıncıların İstanbul'da Fellowship kapsamında buluşmasını biz İBB olarak çok önemsiyoruz. İnşallah fırsatınız olursa İstanbul'u gezdiğinizde bu söylediklerimi çevrenizde göreceksiniz. Tüm tarihin dokularını kültürel anıtlarını, kalıntılarını İstanbul'da bulmanız mümkün olacak. 4.'sü yapılan bu programa katılımın sürekli artarak devam etmesini de çok değerli buluyoruz. Çünkü İstanbul bu bölgenin en özgür, en rahat yayın yapılabilen şehri.' diye konuştu.



72 ülkeden katılım



TBYM Başkanı Mustafa Doğru ise Türk yayımcılık sektörünün büyüdüğünü ve 2010'da 210 milyon olan bandrollü kitap sayısının 2018'de 418 milyona ulaştığını söyledi.



İstanbul Fellowship'in, Türk ve dünya yayımcılarının buluşabileceği Türkiye'deki en büyük organizasyon olduğunu, Bu yıl 103 ülkeden 575 yayımcıdan başvuru aldıklarını ve Türkiye dahil 72 ülkeden 286 yayımcının programa katılım gösterdiğini aktaran Doğru, 3 gün boyunca yaklaşık 3 bin telif görüşmesinin yapılacağını sözlerine ekledi. Kaynak : AA

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