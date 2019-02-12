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Ünlü mağazada 'dikiz' rezaleti!

İstinye’de ünlü bir spor mağazasında satış sorumlusu olarak çalışan bir kişinin, kabinde kıyafet deneyen müşteriyi görüntülediği ortaya çıktı, 5 yıla kadar hapsi istendi.

Yaşam / 12 Şubat 2019 Salı 11:41
Ünlü mağazada 'dikiz' rezaleti!

Ünlü mağazada 'dikiz' rezaleti. Olay geçtiğimiz ay İstanbul İstinye'deki ünlü bir spor giyim mağazasında yaşandı. Beğendiği taytı denemek için kabine giren Ceyda A., kabindeki aynadan telefonla görüntülerinin çekildiğini fark etti.

Durumu mağaza sorumlularına ileten genç kız güvenlik kameralarının izletilmesini istedi. Görüntülerde boş kabine girerek genç kızın görüntülerini çeken kişinin mağazada satış sorumlusu olarak çalışan E.B. olduğu ortaya çıktı. Üzerine atılı suçlamaları kabul eden E.B., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Tacizci genç emniyette verdiği ifadesinde görüntüleri çektiğini ve pişman olduğunu söyledi. Şüpheli E.B. önümüzdeki günlerde 'Özel hayatın gizliliği' suçlamasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. Tacizci E.B.'nin 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Genç KızAsliye Ceza MahkemesiİstinyeHapis Cezasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı


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