Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gıdada terör estirenlere gereken dersi verdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye üzerindeki hesaplar dün neyse bugün de aynıdır. Çünkü Türk, aynı Türk'tür. Hasımları da aynı hasımlardır." dedi.



"Yeri geldi PKK gibi bölücü, yeri geldi FETÖ gibi istismarcı, yeri geldi DEAŞ gibi ne idiği belirsiz proje örgütlerle ülkemiz esir alınmak istendi." diyen Erdoğan, "Ama bırakmayacağız. Nereye giderlerse gitsinler izlerini sürüyoruz." ifadesini kullandı.



Erdoğan, "Ne küresel güçler ne de onların içerideki taşeronları bizi kendi ajandalarının bir parçası haline getiremediler." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(IMF) Bu can bu tende oldukça Allah'ın izniyle biz bunlara esir olmayacağız." dedi.



"Gıdada terör estirenlere gereken dersi verdik, veriyoruz. Bakalım sırada ne var. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Tanzim satış yerleri gibi satış yerlerini kurduk, bir anda fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Diğer ürünleri de satacağız oralarda." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselttiğimiz gün, Allah'ın izniyle her şey çok farklı hale gelecek. 31 Mart, bu kutlu yürüyüşte önemli bir dönüm noktasıdır." dedi.



