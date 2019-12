Netanyahu'yu tutuklanma korkusu sardı!

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarıyla ilgili İsrail hakkında açılabilecek olası soruşturmada Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile iş birliği yapmayacağı belirtildi.



Adı açıklanmayan diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Tel Aviv'in UCM tarafından İsrailli üst ve düşük rütbeli askerler hakkında uluslararası gözaltı emri çıkarılabileceğinden kaygı duyduğu ifade edildi.



Öte yandan aşırı sağcı ve Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan İsrail Ulaştırma Bakanı Bezalel Smotrich, UCM'yi "antisemitik" olmakla suçladı.



Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan UCM'deki başvurusunu 48 saat içinde geri çekmesi için Filistin yönetimine ültimatom vermesini istedi.



UCM İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istiyor



UCM Başsavcısı Fatou Bensouda 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurmuştu.



Filistin'deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını aktaran Bensouda, soruşturma başlatmak için "makul temeller" bulunduğuna ikna olduğunu ifade etmişti.



İsrail'in UCM'ye üye olmadığına işaret eden Bensouda, soruşturma açılması yönünde hakimlerden bunun coğrafi kapsamını belirlemelerini istemişti.



Başvuru 2015'te yapıldı



Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin’in, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması’nı imzalaması ve 1 Ocak 2015'te UCM’ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı.



Mahkeme süresince hakkında tutuklama veya yakalama emri çıkarılan kişiler, UCM'ye üye bir devlete gittiklerinde tutuklanabiliyor.



UCM Savcılık Ofisi 5 Aralık'ta, 9 ülkeye ilişkin ön inceleme çalışmalarını anlatan 2019 yılı raporunda, Bensouda'nın, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili 5 yıl önce başlatılan ön incelemeyi sonuçlandırmak için gerekli adımları atma zamanının geldiğine inandığını belirtilmişti.