Bakan Akar'dan Libya mutabakatı görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen 19. Doha Forumu’na katıldı.



Akar, başkent Doha’da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de katıldığı görüşmede, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın yanı sıra askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği konuları ele alındı. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani’nin de katıldığı açılış oturumunun ardından Bakan Akar çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.



Kaynak : İHA

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