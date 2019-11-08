Hidroelektrik santralinde patlama'

Alınan bilgiye göre, Gökçebayır Mahallesi'nde Tifi Deresi üzerinde bulunan Umut-1 Hidroelektrik Santrali'nde akşam saatlerinde patlama meydana geldi.



Santralin üretim tesisinde meydana gelen patlamada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 işçiden ikisi Akkuş Devlet Hastanesi, ikisi de Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, patlamanın metan gazı sıkışması sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini söyledi.



Yaralılardan yanık şikayeti fazla olan ikisinin Ünye'ye sevk edildiğini anlatan Demirci, "Patlama sonrası santralde maddi hasar oluştu. Uzman ekipler patlamanın yaşandığı alanda çalışma yapıyor." dedi.



Kaynak : AA

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