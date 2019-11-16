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Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden Mehmet Avcı yeniden gözaltında

Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere, sosyal medyadan yayınladığı videoda küfür eden iş insanı Mehmet Avcı, yeniden gözaltına alındı.

3. Sayfa / 16 Kasım 2019 Cumartesi 21:36
Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden Mehmet Avcı yeniden gözaltında

Kocaeli başsavcılığınca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Cumhuriyet Başsavlığımız tarafından 15/11/2019 tarihinde Facebook sosyal medya hesabından yayınladığı video nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mehmet Avcı’ nın eyleminin TCK 216/2 maddesi kapsamında kaldığı değerlendirilmekle birlikte şüpheli ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş olup, atılı suç açısından ceza miktarı itibariyle tutuklama yasağı olduğundan haftada 7 gün imza ve yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Şüphelinin salıverildikten sonra benzer mahiyette bir bütün halinde TCK 216/1 Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Suçunu oluşturur mahiyette yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 16/11/2019 tarihi itibariyle gözaltına alınmasına karar verilmiş ve şüpheli gözaltına alınmıştır'

Sosyal MedyaYurt Dışı YasağıFacebookCumhuriyet

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