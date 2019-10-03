Otoyolda kazaya davetiye çıkaran görüntüler

Akşam saatlerinde 06 AGP 904 plakalı otomobil sürücüsü su borularını binek tipi otomobilinin tavanına bağlayarak Tem Otoyolu'nda Ankara istikametine doğru seyretmeye başladı.



Kazaya davetiye çıkartan otomobilin arkasından seyreden diğer sürücüler ise tuhaf görüntüyü cep telefonlarıyla kaydettiler. Tem Otoyolu Bolu Dağı viyadüklerinde görüntülenen otomobili gören sürücüler, 'Kamyon bulamadığı için otomobilin üstüne bağladığı su borularını Ankara istikametine götürüyor herhalde' dediler. Kaynak : İHA

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