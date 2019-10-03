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Hulusi Akar ABD Savunma Bakanı ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Akar, bu akşam ABD'li mevkidaşı ile Suriye'de güvenli bölge konusunda görüşme yapacağını söyledi.

Siyaset / 03 Ekim 2019 Perşembe 15:56
Hulusi Akar ABD Savunma Bakanı ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye'de güvenli bölge çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

'Sabır ve samimiyetle barışçıl çözüm için temaslarımızı sürdürüyoruz' diyen Akar, şunları kaydetti:

'Bugün akşam saatlerinde ABD Savunma Bakanı Sayın Esper ile görüşeceğiz. Daha önceden ifade ettiğimiz gibi planlarımız hazır. Görüşmelere devam etmemiz, sorunu barışçıl yöntemlerle çözmek istememiz zaafiyet; planımız hazır dememiz tehdit olarak algılanmamalı.'

Milli Savunma BakanıGüvenli BölgeSavunma BakanıSuriyeHulusi Akar


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