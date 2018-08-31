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Merkel, Afrika'dan yasa dışı göçü durdurmak istiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Batı Afrika ülkelerinden Senegal, Gana ve Nijerya’ya yaptığı üç günlük ziyareti kapsamında ekonomik ilişkilere paralel olarak göç sorununa çözüm arayışlarını da masaya yatırdı. Merkel, Senegal Devlet Başkanı Mack Sally ile yaptığı görüşmede, yasa dışı göçle birlikte mücadele edilmesini kararlaştırdı.

Dünya / 31 Ağustos 2018 Cuma 13:34
Merkel, Afrika'dan yasa dışı göçü durdurmak istiyor

Merkel, insan kaçakçılığının önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, insan kaçakçılarının işbirlikçisi olamayacaklarını bir yandan kaçak göçle mücadele ederken diğer yandan da yasal yollardan Almanya'ya gelinmesine imkan tanınması gerektiğini vurguladı. Merkel, Afrika'da yapılacak yatırımların istihdam artışına yarayacağını ve Avrupa yönündeki göç baskısını azaltacağını ifade etti.

Başbakan Merkel'in Senegal, Gana ve Nijerya'daki temaslarının gündeminde Almanya'yı terk etme zorunluluğu bulunanların ülkeleri tarafından geri kabul edilmesi anlaşmasının da görüşmelerin ana konusunu oluşturdu. Kaynak : İHA

AvrupaKaçakGanaSenegal


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