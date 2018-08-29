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Lavrov'dan İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile İdlib görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Dünya / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:36
Lavrov'dan İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ile İdlib görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Lavrov, Rusya'nın İdlib konusunda Türkiye ile son derece aktif bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Rus Bakan, Rus ve Türk tarafının İdlib'te düzenlenecek olası operasyon hakkında görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin İdlib'te terörle mücadele operasyonlarını engellememesini beklediğini dile getirerek, İdlib'teki terör yuvalarının bertaraf edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak : İHA

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