Bedelli askerlik ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Hükümetten son günlerde yapılan açıklamalar sonrası "bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak", "bedelli askerlik 2018 yılında çıkacak mı", "bedelli askerlikte ücret ne kadar olacak" şeklinde sorulara cevap arıyor. Yüz binlerce kişiyi ilgilendirecek bedelli askerlikle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bedelli askerlikte 28 yaş sınırı olabileceği ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğu gelen bilgiler arasında. Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor.
Bedelli askerlikle ilgili gelen son kulis bilgilerine göre hükümet bedelli askerlikle ilgili çalışma başlattı.
Zaman zaman gündeme gelen ve son günlerde daha sık şekilde konuşulmaya başlanan bedelli askerlikle ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı.
İKİ BAKANLIK ORTAK ÇALIŞMA BAŞLATTI
Edinilen kulis bilgilerine göre Milli Savunma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı bedelli askerlikle ilgili ortak bir çalışma başlattı.
Bedelli askerlikte 28 yaş sınırı olabileceği ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğunu gelen bilgiler arasında. Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor.
“BÜYÜK BEKLENTİ VAR”
Başbakan Binali Yıldırım gündemde olan bedelli askerlik konusuna açıklık getirdi. Yıldırım, “Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. Yeni hükümetin öncelikli konusu. Terörü gündemden çıkarmak hakkımız” dedi.