USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Bedelli askerlik ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Hükümetten son günlerde yapılan açıklamalar sonrası "bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak", "bedelli askerlik 2018 yılında çıkacak mı", "bedelli askerlikte ücret ne kadar olacak" şeklinde sorulara cevap arıyor. Yüz binlerce kişiyi ilgilendirecek bedelli askerlikle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bedelli askerlikte 28 yaş sınırı olabileceği ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğu gelen bilgiler arasında. Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor.

Güncel / 07 Haziran 2018 Perşembe 22:24
Bedelli askerlik ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Bedelli askerlikle ilgili gelen son kulis bilgilerine göre hükümet bedelli askerlikle ilgili çalışma başlattı.

Zaman zaman gündeme gelen ve son günlerde daha sık şekilde konuşulmaya başlanan bedelli askerlikle ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı.

İKİ BAKANLIK ORTAK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Edinilen kulis bilgilerine göre Milli Savunma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı bedelli askerlikle ilgili ortak bir çalışma başlattı.

Bedelli askerlikte 28 yaş sınırı olabileceği ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğunu gelen bilgiler arasında. Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor.

“BÜYÜK BEKLENTİ VAR”

Başbakan Binali Yıldırım gündemde olan bedelli askerlik konusuna açıklık getirdi. Yıldırım, “Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. Yeni hükümetin öncelikli konusu. Terörü gündemden çıkarmak hakkımız” dedi. 

Yaş SınırıMilli Savunma BakanlığıMaliye BakanlığıBinali YıldırımBedelli Askerlik


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı