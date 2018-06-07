Bedelli askerlik ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Bedelli askerlikle ilgili gelen son kulis bilgilerine göre hükümet bedelli askerlikle ilgili çalışma başlattı.



Zaman zaman gündeme gelen ve son günlerde daha sık şekilde konuşulmaya başlanan bedelli askerlikle ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı.



İKİ BAKANLIK ORTAK ÇALIŞMA BAŞLATTI



Edinilen kulis bilgilerine göre Milli Savunma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı bedelli askerlikle ilgili ortak bir çalışma başlattı.



Bedelli askerlikte 28 yaş sınırı olabileceği ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğunu gelen bilgiler arasında. Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor.



“BÜYÜK BEKLENTİ VAR”



Başbakan Binali Yıldırım gündemde olan bedelli askerlik konusuna açıklık getirdi. Yıldırım, “Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. Yeni hükümetin öncelikli konusu. Terörü gündemden çıkarmak hakkımız” dedi.