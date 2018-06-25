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Seçim sonuçları Nevşin Mengü'yü rahatsız etti

CNN Türk ekranlarında gazetecilik dışında her şeyi yaptığı için kovulan Nevşin Mengü, seçim sonuçlarından rahatsız oldu.

Güncel / 25 Haziran 2018 Pazartesi 14:01
Seçim sonuçları Nevşin Mengü'yü rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçiminde oyların yüzde 52'sini alarak yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

CNN Türk ekranlarında gazetecilik dışında her şeyi yaptığı için kovulan Nevşin Mengü, seçim sonuçlarından rahatsız oldu.

Twitter hesabından 'Bu seçim sonucu bize Türk siyasetinde değişiklik olmadığını gösteriyor' yorumunu yapan Mengü, 'Türkiye neredeyse ortadan ikiye bölük durumda; kimse pozisyon değiştirmiyor, taraflar birbirini ikna edemiyor, taraflar arası geçiş neredeyse hiç olmuyor' diyerek isyan etti.



Mengü'nün bu paylaşımını sosyal medya kullanıcıları 'Otur ağla' şeklinde yorumlar yaparak ti'ye aldı.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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