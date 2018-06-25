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'HDP'ye oy verelim barajı aşsın, Meral'e verelim..'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Başka partilere stepne gibi davranıp emanet milletvekili verenler, bu seçimlerde de HDP barajı aşsın diye çabalayanlar, oylarının bir kısmını tutup onlara verenler, sadece AK Parti'ye kötülük olsun diye hesap yapanlar bir kere daha sandıkta hezimete uğradılar" dedi.

Siyaset / 25 Haziran 2018 Pazartesi 02:35
'HDP'ye oy verelim barajı aşsın, Meral'e verelim..'

AK Parti Kayseri İl Başkanlığında seçim sonuçlarını değerlendiren Bakan Özhaseki, Türkiye'de yine çok sakin bir ortamda insanların sandıklara gidip hür iradelerini ortaya koyduğunu söyledi.

Çıkan sonuçlardan dolayı sevinçli olduklarını vurgulayan Özhaseki, 'Ama en büyük sevincimiz, Türkiye'de demokrasinin gayet güzel bir şekilde işlemesi, insanların hür iradelerini ortaya koymaları ve neticesinde de yıllardır bu ülkeye hizmet eden, elinden geleni yapan, milletine ömrünü adamış bir liderin ilk başkan olarak seçilmesi' diye konuştu.

ÖZHASEKİ: 'AA ERKEN GİRDİYDİ, GEÇ GİRDİYDİ' GİBİ ALGI OPERASYONU PEŞİNDELER

Seçimi kazanamayanların AA üzerinde algı operasyonu yaptığının altını çizen Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

'Seçimde üzüntülü, üzücü bulduğumuz taraflar da var. Seçim sonuçları çıkmış, herkesin baş üstüne demesi gerekirken halen birileri çıkıyor, 'AA erken girdiydi, geç girdiydi' gibi algı operasyonu peşindeler. Bir önceki seçimlerde de sonuç çıktığında da mühürsüz oylar vardı, yoktu gibi bir algı operasyonu peşine düşmüşlerdi. Ondan önceki seçimlerde de 'oylar çalınıyor' gibi bir takım algılarla insanların kafasını karıştırmaya çalıştılar.

'RABBİM BU ÜLKEYE KÖTÜ GÜN GÖSTERMESİN'

Bunu söyleyen insanlar, önce bu memlekete ne yaptıklarını düşünsünler. Sonra bu seçimlere gelinceye kadarki hataları bir düşünsünler. Başka partilere stepne gibi davranıp emanet milletvekili verenler, bu seçimlerde de HDP barajı aşsın diye çabalayanlar, oylarının bir kısmını tutup onlara verenler, sadece AK Parti'ye kötülük olsun diye hesap yapanlar bir kere daha sandıkta hezimete uğradılar. Keşke kendi partilerinin ideolojilerini ortaya koysalar, yapacaklarını söyleseler, gerçek bir demokrat parti gibi davranıp işlerine baksalar. Ama asla bunu yapmıyorlar. 'HDP'ye oy verelim barajı aşsın, Meral'e verelim bir şey olsun' gibi hesap yapıyorlar. Neticesi de işte böyle oluyor. Rabbim bu ülkeye kötü gün göstermesin, güzel günler göstersin diye de dua ediyoruz.' Kaynak : AA

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