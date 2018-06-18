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Pamuk tarlaları göle döndü

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde önceki gün etkili olan sağanak yağmur, pamuk tarlalarının göle çevirdi. Birçok çiftçi pamuklarını kurtarabilmek için suyu tahliye çalışması başlattı.

3. Sayfa / 18 Haziran 2018 Pazartesi 12:11
Pamuk tarlaları göle döndü

Antalya'nın Aksu İlçesi'nde önceki gün kısa sürede etkili olan sağanak yağmur, ilçenin birçok noktasına su baskınlarına yol açtı. Aşırı yağmur sonrası ilçede bulunan mısır tarlaları yan yatarken pamuk tarlaları da adeta göle döndü. Onlarca dönüm alan içerisinde bulunan pamuk fidanları, suyun içerisinde görünmez hale geldi. Vatandaşlar ise bugün güneşli havanın hakim olmasının ardından pamuk tarlalarını göle çeviren suyu tahliye etmek için çalışmalarına başladı.

Pamuk ve mısır tarlalarında meydana gelen zarar gerekli incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

(Ertuğrul Gün /İHA) Kaynak : İHA

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