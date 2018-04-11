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Fazilet Hanım ve Kızları 43. Yeni Bölüm Fragman (14 Nisan 2018)

Star Tv'nin sevilen dizisi Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm 14 Nisan 2018 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 11 Nisan 2018 Çarşamba 09:50
Fazilet Hanım ve Kızları 43. Yeni Bölüm Fragman (14 Nisan 2018)

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.

Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm 14 Nisan 2018 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Fazilet Hanım ve Kızları 43. Yeni Bölüm Fragmanı



--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--

Yağız ve Hazan, yaşadıkları anın etkisinde ne yapacaklarını bilemezken Sinan'ın gelmesiyle dengeleri tamamen bozulur. Üzerlerindeki duygusal baskı giderek artarken, Hazan duygularını kalbine gömüp her şeyi geride bırakmaya kararlıdır. Ece, Hazım'ın teklifiyle boşanmaya giden yolda atacağı adıma karar vermeye çalışırken Şükriye'nin ani ölümü Yasin'i tamamen yıkmıştır.

Şükriye'nin mektubunun peşinde olan Fazilet, tüm dikkatini Ece ve Yasin cephesine vermişken, Hazan'ın Almanya kararı ile altüst olur. Fazilet'in tüm planlarına rağmen annesinin mektubunu bulan Yasin sonunda hayatının gerçeği ile yüz yüze kalırken, kızının Yağız yüzünden gidecek olmasını hazmedemeyen Fazilet'in tepkisi ortalığı karıştırır.

Hazan'ın duygularını itiraf ettiği ses kaydının Nil'in eline geçmesiyle Yağız ve Hazan için çember daralır. Üzerlerindeki baskı ve kalplerindeki fırtınayla birbirlerinden kaçmaya çalışan aşıklar, kendilerini hiç hazır olmadıkları bir yüzleşmenin içinde bulur.

Fazilet Hanım ve Kızları, Yeni Bölümleri ile Cumartesi Star'da!

Yayın Günü: 14 Nisan Cumartesi
Saat: 20:00
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