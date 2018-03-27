17. Boston Türk Film Ve Müzik Festivali başladı

17. Boston Türk Film ve Müzik Festivali (BTFMF) Yol Kenarı filminin Kuzey Amerika ilk gösterimi ile Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde başladı.



Açılışa filmin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu ve filmde oynayan yazar, senarist, oyuncu ve yönetmen Ercan Kesal da katıldı.



Filmin gösterimi sonrasında seyirciyle söyleşi ve ödül töreni yer aldı. Daha sonra Müze'de düzenlenen festival açılış resepsiyonuna çok sayıda seyirci ve davetli katıldı.



Seyirciler tarafından büyük beğeni toplayan ve yoğun ilgi gören festival programı Boston Globe gazetesi tarafından da “Türkiye'den Öyküler” şeklinde duyuruldu. Festival yerel gazete ve dergilerde hafta sonunda yapılabilecek en iyi etkinlikler arasında gösterildi.



“2018 Türk Sinemasında Mükemmellik Ödülü Ercan Kesal'a Takdim Edildi”



Boston Türk Film Festivali Türk Sinemasında Mükemmellik Ödülü Türk Sinemasına olan katkıları nedeniyle Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde düzenlenen bir törenle yazar, senarist, oyuncu ve yönetmen Ercan Kesal'a takdim edildi. Ödül töreninde konuşan ve bu ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ercan Kesal, seyircilerle bir de söyleşi yaptı.



Festivalde yönetmenliğini Ercan Kesal'ın yaptığı “Fındıktan Sonra” belgeselinin Kuzey Amerika ilk gösterimi de yapıldı. Filmden sonra seyircilerle söyleşi yapan Ercan Kesal, daha sonra büyük ilgi gören kitaplarını da imzaladı.



Ayrıca, festival programında Fikret Reyhan'ın “Sarı Sıcak”, Ferzan Özpetek'in “İstanbul Kırmızısı”, Reha Erdem'in “Koca Dünya”, Andaç Haznedaroğlu'nun “Misafir”, Sıtkı Can Ulkay'ın “Ayla”, Özgür Sevimli'nin “Murtaza”, Sercan Sezgin'in “Nublu”, Yılmaz Erdoğan'ın “Ekşi Elmalar”, Ahmet Boyacıoğlu'nun “Paranın Kokusu”, Fatih Akın'ın “Paramparça”, Selçuk Aydemir'in “Ailecek Şaşkınız” ve Derviş Zaim'in “Rüya” adlı filmleri gösteriliyor.



“Belgesel ve Kısa Film Yarışmasının Ödül Alan Filmleri de Festivalde”



Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nda En İyi Kısa Film Jüri Ödülü'nün sahibi Merve Gezen'in “Scrabble”, En İyi Kısa Film Seyirci Ödülü'nü alan Rıdvan Yavuz'un “Kuyu”, En İyi Belgesel Jüri Ödülü'nün sahibi Batuhan Kurt'un “Hudut”, En İyi Belgesel Seyirci Ödülü'nü alan Enver Arcak'ın “Hermana” filmleri de festival programında seyirci ile buluşuyor. Film gösterimlerinden sonra Boston Globe gazetesinin film eleştirmeni Peter Keough'nun moderatörlüğünü yapacağı Türk Sineması üzerine gerçekleştirilecek olan bir panel de programda yer alıyor.



“Festivalin Müzik Programı Değerli Sanatçıları Dinleyicilerle Buluşturuyor”



Festival film gösterimlerinden sonra seçkin konserlerden oluşan müzik programıyla devam edecek. Müzik programının ilk konserini 13 Nisan'da uluslararası üne sahip flüt sanatçısı ve besteci Burak Beşir verecek. “Passion” adlı albümüyle Global Music Awards (GMA) tarafından 2017'de büyük başarı ödülüne layık görülen Burak Beşir, albümde 700'den fazla Hollywood filminin müziklerini yapan Amerikalı efsane flüt sanatçısı Jim Walker ile birlikte Anadolu melodilerini seslendiriyor.



Festival, Nağme Yarkın ve Baturay Yarkın'dan oluşan Yarkın Duo'nun konseri ile devam edecek. Farklı geleneklerden iki enstrümanı, piyano ve klasik İstanbul kemençesini bir araya getiren ikili, Arjantin tangoları, Türk halk müziği, kendi besteleri ve doğaçlamalarından oluşan, hem Türk müziğinden hem de caz ve klasik batı müziğinden ritimlerin bulunabileceği müzikleriyle dinleyicileri büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Festival kapsamında Yarkın kardeşler ayrıca dünyaca ünlü Berklee Müzik Okulunda 'Türk Müziğinde Makamlar, Ölçekler ve Ritmik Modeller” üzerine bir de atölye düzenleyecek.



Festival programı uluslararası üne sahip piyanist Hande Dalkılıç'ın resitaliyle 21 Nisan'da sona erecek. Türk bestecilerini Türkiye'de ve dünyada çapında verdiği konserlerle tanıtması, eserlerin ilk seslendirmeleriyle kayıtlarını yapması ile “Türk piyano mirasını koruyan ve geliştiren sanatçı” olarak nitelendirilen piyano virtüözü Hande Dalkılıç, Türk Beşleri'nden Ahmed Adnan Saygun ve Ulvi Cemal Erkin 'in yanı sıra, sonraki kuşak bestecilerden Muammer Sun ve Çetin Işıközlü'nün eserlerinin yer aldığı bir resital sunacak. Kaynak : İHA