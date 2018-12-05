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F-35 alımında son durum

Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kritik açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "F-35 konusunda Trump ile Cumhurbaşkanımız G20'de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı." dedi.

Güncel / 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:10
F-35 alımında son durum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'F-35 konusunda Trump ile Cumhurbaşkanımız G20'de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

F-35 KONUSU

'Trump ile Cumhurbaşkanımız G20'de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz. Kongre'de bazı girişimler oldu ama Türkiye önemli aktörlerden birisi fakat iptal edilmesi gündemde değil. Şu anda sorun görmüyoruz.'



KARADENİZ'DE GERGİNLİK

'El konulan gemi ve mürettebat serbest bırakılmalı. Kerç Boğazı'nda hem Rusya hem de Ukrayna'nın hakları var. Bir daha gerginliğe yol açmamak için iki ülkenin koordine etmesi gerekiyor.Bundan sonra sorunun yaşanmaması için biz de elimizden gelenleri yapacağız.

Bizim büyükelçiliğimizde çalışan tercüman arkadaşlarımız var. Bu işi soruşturacağız ve açığa çıkması için gerekenleri yapacağız. Kendi büyükelçiliğimiz bünyesindeki arkadaşlarımızla bu işi yapıyoruz.'



KAŞIKÇI SORUŞTURMASI

'NATO toplantılarında birçok mevkidaşım uluslararası soruşturmaya gerek var mı yok mu diye sordular. Biz Suudi Arabistan'daki soruşturmalardan bilgi edinemedik. Suudi Arabistan'ın şeffaf olması gerekiyor. Çelişkili ifadeler görüyoruz. Kendi topraklarımızda işlenmiş bir cinayetin aydınlatılması için üzerimize düşenleri yapmak lazım. Soruşturma devam ediyor, sonuna kadar gideceğiz. Tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz.'

JEFFREY'NİN ASTANA SÜRECİ AÇIKLAMASI

'Çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey'nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum.'

Mevlüt ÇavuşoğluÇavuşoğluDışişleri BakanıUluslararasıSuudi Arabistan


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