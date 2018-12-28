Çiftçilere müjdeli haber

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere yönelik büyük destek paketini açıkladı. 3 farklı alanda üreticilere 972 milyon 436 bin TL ödenecek.



ÇİĞ SÜT ÖDEMELERİ BU AKŞAM BAŞLIYOR



Bakan Pakdemirli, '2018 Temmuz-Ağustos döneminde üretilen 1 milyon 588 bin ton çiğ süt için 119 milyon 21 bin lira çiğ süt desteklemesi ödemesine bu akşam başlıyoruz. 253 milyon TL'lik çiğ süt ödemesi önümüzdeki hafta yapılacak.' dedi.



BUZAĞI DESTEĞİ KAPSAMINDA 522 MİLYON TL ÖDENECEK



Besicilere yönelik destekler hakkında da konuşan Bakan Pakdemirli, 'Buzağı destek ödemeleri kapsamında 522 milyon TL ödenecek. Besicilere 79 milyon TL destek ödemesi başlıyor, 522 milyon TL destek ödemesi haftaya yapılacak.' ifadelerini kullandı.